“الفتح المبين” تستهدف موقعاً لقوات النظام في ريف حلب.. والأخيرة تقصف ريفي حماة وإدلب

استهدف عناصر “الفتح المبين” بصاروخ موجه، تجمعاً لقوات النظام على محور كفر حلب في ريف حلب الغربي.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة، مواقع الفصائل في دوير الأكراد في ريف حماة الشمالي الغربي قرب الحدود الإدارية مع محافظة اللاذقية، وبلدة آفس في ريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، تعزيزات جديدة استقدمتها “فرقة الحمزات” الموالية لأنقرة، نحو مواقعها في “جبل الزاوية” ضمن ريف إدلب الجنوبي، قادمة من مناطق ريف حلب الشمالي، وتمثلت التعزيزات بعشرات العناصر وبعض الأسلحة الثقيلة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل ساعات، قصفاً مدفعياً نفذته القوات التركية المتمركزة في معسكر “طلائع البعث” في المسطومة، استهدف تمركزات النظام في مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، تزامنا مع سقوط طائرة استطلاع روسية جراء عطل فني بريف اللاذقية الشمالي.

ورصد المرصد السوري استمرار القصف الصاروخي من قِبل قوات النظام البرية على مناطق في “جبل الزاوية” جنوب إدلب.