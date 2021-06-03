“الفتح المبين” تُدمر دبابة لقوات النظام جنوبي إدلب.. والأخيرة تقصف جبل الزاوية

محافظة إدلب: استهدفت غرفة عمليات “الفتح المبين” بصاروخ موجه، دبابة لقوات النظام على محور بلدة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى تدميرها.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة بلدة بينين ومحيطها في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان من منطقة “بوتين-أردوغان” قد رصدوا، بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس وفجر اليوم، قصفاً برياً نفذته قوات النظام، طال مناطق في قرية تقاد بريف حلب الغربي، وفليفل والفطيرة وكنصفرة وبينين والبارة والرويحة جنوبي إدلب، بالإضافة لاستهدافها بالقذائف الصاروخية لمحيط قليدين والعنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، دون معلومات عن إصابات.