“الفتح المبين” تُدمر عربة مصفحة قرب مدينة سراقب.. وقوات النظام تقصف بأكثر من 60 قذيفة المحاور الغربية للمدينة

دمرت فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” بصاروخ موجه، عربة عسكرية مصفحة، لقوات النظام والمسلحين الموالين لها، على محور بلدة آفس قرب مدينة سراقب.

وفي سياق ذلك، قصفت قوات النظام بأكثر من 60 قذيفة مدفعية وصاروخية قريتي سان ومجدليا ومواقع الفصائل في بلدة آفس وعدة تمركزات لهم غرب مدينة سراقب، وقصفت قوات النظام محور كبانة بريف اللاذقية الشمالي وسهل الغاب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، صباح اليوم الثلاثاء، تحليقاً لطائرات استطلاع في أجواء جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، تزامناً مع جولة جديدة من القصف البري لقوات النظام على كل من كنصفرة والفطيرة وبلدات وقرى أخرى في جبل الزاوية.