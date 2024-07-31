الفرقة الرابعة تقتل معارضا للنظام في ريف دمشق

محافظة ريف دمشق: قتل مواطن معارض للنظام السوري برصاص عناصر من الفرقة الرابعة في بلدة زاكية بريف دمشق.

ووفقاً للمعلومات فإن الفرقة الرابعة التي يترأسها ماهر الأسد شقيق رأس النظام بشار الأسد عمدت على تصفية الشخصيات والمجموعات المعارضة للنظام ضمن البلدة.

وفي 17 تشرين الأول من العام 2023 ، كانت المخابرات الجوية استئنفت عبر وسطاء المفاوضات مع أهالي بلدة زاكية بمحافظة ريف دمشق، إجراء التسوية لعدد من المطلوبين، بعد تعليقها أواخر آب الفائت.

وحددت المخابرات الجوية قائمة تضم أسماء 17 شخصاً من أبناء بلدة زاكية لإجراء تسوية، إضافة لإجراء تسوية لكافة المنشقين والمتخلفين عن جيش النظام.

وأبلغ أهالي البلدة والمطلوبين رئيس البلدية في زاكية موافقتهم على التسوية بشرط إطلاق سراح معتقلين من أبناء البلدة من سجون النظام.