الفصائل الجهادية تستهدف تجمعات قوات النظام في جورين.. و”الفتح المبين” تستهدف ريف حلب الغربي

استهدفت الفصائل الجهادية بالمدفعية مواقع قوات النظام في بلدة جورين بريف حماة الشمالي الغربي.

كما استهدفت غرفة عمليات “الفتح المبين” مواقع قوات النظام في كل من ميزناز وكفر حلب في ريف حلب الغربي بالمدفعية الثقيلة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت الطائرات الحربية الروسية قد جددت قصفها على منطقة “بوتين – أردوغان” بعد ظهر اليوم الخميس، حيث استهدف بأكثر من 5 غارات مناطق في إحسم ومرعيان بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى لإصابة شخص بجراح على الأقل، بالإضافة لأضرار مادية، وأشار المرصد السوري، إلى أن طائرات حربية روسية نفذت صباح اليوم الخميس، غارات جوية على منطقة “خفض التصعيد”، استهدفت خلالها مناطق في بلدة البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، والتي تتواجد فيها نقطة مراقبة تابعة للقوات التركية، دون معلومات عن خسائر بشرية، وسط قصف صاروخي نفذته قوات النظام على إبلين والبارة جنوبي إدلب.