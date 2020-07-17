الفصائل الجهادية تستهدف تجمعات قوات النظام في ريف حماة.. والأخيرة تستهدف مواقع الفصائل في ريف إدلب

استهدفت الفصائل الجهادية تجمعات ونقاط قوات النظام في محور بيت حسنو والبحصة وفورو شمال غرب حماة، بقذائف الهاون والآربيجي والرشاشات الثقيلة.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام قرية الرويحة ومواقع الفصائل في جبل الزاوية في ريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد ظهر اليوم الجمعة، تحليق طائرات روسية في أجواء سهل الغاب وريف إدلب الغربي، تزامنا مع تجدد القصف الصاروخي على مناطق في منطقة “بوتين-أردوغان”، حيث استهدفت قوات النظام بقذائف المدفعية، مناطق في كفرتعال وكفرعمة غرب حلب.

وقصفت قوات النظام مناطق في الفطيرة وسفوهن والحلوبي ومحيط البارة بريف إدلب الجنوبي، وقرية العنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.