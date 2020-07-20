الفصائل المسيطرة على عفرين تمنع الذهاب إلى إدلب إلا بموجب “إذن سفر” يعطى من قبل “مجلس جنديرس المحلي”

الفصائل المسيطرة على عفرين تمنع الذهاب إلى إدلب إلا بموجب “إذن سفر” يعطى من قبل “مجلس جنديرس المحلي”

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الفصائل المسيطرة على منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، أصدرت قراراً تمنع من خلاله التنقل من عفرين إلى إدلب، إلا بموجب “إذن سفر” يتم الحصول عليه من قبل “مجلس جنديرس المحلي”، يذكر أن إدارة معبري “الغزاوية” و”دير بلوط”، كانت قد أغلقت أبوابهما أمام المواطنين باستثناء العسكريين حتى إشعار آخر، بسبب الإجراءات الوقائية لانتشار فيروس “كورونا”.

وكانت “حكومة الإنقاذ” أصدرت تعميما للحد من انتشار فيروس “كورونا” في مناطق نفوذها، ويتضمن التعميم منع التجمعات وتخفيف الازدحام، وإغلاق المسابح واقتصار عمل المطاعم على الطلبات الخارجية، وإغلاق الملاهي والحدائق العامة والخاصة، وإيقاف جميع النشاطات في الصالات والملاعب الرياضية، كما أكدت “حكومة الإنقاذ” على اتخاذ أقصى درجات الوقاية ولبس الكمامات.