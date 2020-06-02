الفصائل المقاتلة تتصدى لمحاولة تسلل في ريف إدلب.. وقوات النظام تقصف ريفي اللاذقية وحماة

تصدت فصائل الجبهة الوطنية، مساء اليوم، لمحاولة تسلل نفذتها قوات النظام والمسلحين الموالين لها، على محور الرويحة بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

على صعيد متصل، حلقت طائرات الاستطلاع التابعة لقوات النظام والروس في أجواء منطقة “بوتين-أردوغان”، تزامنا مع قصف مدفعي نفذته قوات النظام استهدف محور كبانة في ريف اللاذقية ومحاور سهل الغاب شمال غرب حماة.

يأتي ذلك مع دخول وقف إطلاق النار الجديد يومه الـ 89 على التوالي.

وكانت الطائرات الحربية الروسية قصفت، مساء اليوم، المنطقة الواقعة بين سهل الغاب – ومحور كبانة في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار الجديد.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام استهدف مناطق في محور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي.

كما قصفت بعد منتصف لليل الاثنين-الثلاثاء، مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن بجبل الزاوية.