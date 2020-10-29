الفصائل المقاتلة والجهادية تقصف تمركزات لقوات النظام على المحاور الجنوبية لإدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصف صاروخي نفذته الفصائل المقاتلة والجهادية استهدف تمركزات النظام في حزارين والملاجقة ضمن ريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع قصف صاروخي نفذته قوات النظام استهدف مناطق متفرقة من “جبل الزاوية” جنوب إدلب، حيث أصابت إحدى القذائف سيارة لمدنيين يعملون في قطاف الزيتون ضمن بلدة البارة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري صباح اليوم الخميس، تحليق لطائرات استطلاع روسية في أجواء محافظة إدلب ضمن منطقة “خفض التصعيد”، بالتزامن مع تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على مناطق في محيط البارة وكفرعويد و الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل بريف إدلب الجنوبي، ووثق المرصد السوري يوم أمس، مقتل عنصر في قوات النظام جراء استهدافه من قبل الفصائل على محور حرش كفرنبل بريف إدلب الجنوبي.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل بقذائف المدفعية تجمعات قوات النظام في محيط قرية جدرايا بريف حلب الغربي، ما أدى إلى تدمير مقرات عسكرية، وسط معلومات عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف العناصر.