الفصائل الموالية لأنقرة تجدد قصفها على مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية بريف عين عيسى

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، قصفاً صاروخياً، نفذته فصائل “الجيش الوطني” الموالية لتركيا، استهدف مناطق نفوذ قوات سوريا الديقراطية في منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية، وكان المرصد السوري رصد في الـ 28 من الشهر الفائت، قصفا مدفعيا، نفذه الجيش التركي والفصائل الموالية له في مناطق “نبع السلام”، استهدف قريتي هوشان والخالدية غرب بلدة عين عيسى على طريق “M4″، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري في 26 آب/أغسطس، قصفا صاروخيا نفذته فصائل ضمن “الجيش الوطني” الموالي لأنقرة، استهدف مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام في محيط بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية.