الفصائل الموالية لأنقرة تستولي على منازل مدنيين في مدينة عفرين بعد سرقة محتوياتها وتحولها إلى مقرات عسكرية

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: على وقع الانتهاكات المتواصلة من قِبل الفصائل المدعومة من أنقرة في مدينة عفرين وريفها شمال غربي حلب، أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مجموعة عسكرية استولت على منزلين اثنين لمواطنين وحولتهما إلى مقرات عسكرية في حي الأشرفية بمدينة عفرين، كما أقدم مسلحون من فصيل “أحرار الشرقية” بالاستيلاء على منزل لأخوين في مدينة عفرين بعد سرقة محتوياته.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن قيادي عسكري في فرقة السلطان مراد الموالية لتركيا قُتل بطلق ناري أطلقه أحد عناصر، بعد أن أطلق القيادي النار على امرأة من أقرباء العنصر، أثناء محاولة طردها من منزل تسكنه في حي الأشرفية بمدينة عفرين.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن العنصر سلم نفسه للشرطة مُدعياً بأنها “قضية شرف”.

ورصد المرصد السوري استنفاراً عسكرياً في بلدة جولقان بريف ناحية جنديرس، بعد شجار بين المدنيين من جهة، وعناصر فرقة الحمزة الموالية لتركيا، بعد أن كاد أحد العناصر يدهس طفلة بسيارته بسبب سرعته الزائدة.