الفصائل الموالية لأنقرة تغتصب ممتلكات المدنيين وتقطع أشجار الزيتون في عفرين وريفها

محافظة حلب: تواصل الفصائل الموالية لأنقرة على مدار 6 سنوات من اغتصاب ممتلكات المدنيين، من قطع أشجار الزيتون وبيع المنازل، أمام أنظار القوات التركية، التي لم تحرك ساكنا حيال ما يجري من الانتهاكات.

وفي هذا السياق، فرض فصيل “السلطان مراد” إتاوات مالية شهرية قدرت بـ 400 ليرة تركية على أصحاب المحال التجارية في شارع تلل بمدينة عفرين، و300 ليرة تركية شهريا على أصحاب البسطات في الشارع ذاته.

وفي سياق آخر، استولى مسلح على محليين تجاريين في حي الأشرفية، ليقدم على بيع واحد منهما لمسلح أخر، بمبلغ 1700 دولار أمريكي، وبينما قام بتأخر المحل الأخر لمسلح بمبلغ 30 دولار أمريكي شهريا، وتعود ملكية المحليين لمواطن من أهالي قرية سيخ خورزة التابعة لناحية بلبل في عفرين.

كما جرى بيع منزل لمسلح في الحي ذاته، بمبلغ مالي قدره 1500 دولار أمريكي، تعود ملكته لمواطن من أهالي ناحية شيخ الحديد في ريف عفرين.

وفي حي الزيدية بمدينة عفرين، قام فصيل “السلطان مراد” ببيع منزل، يعود ملكيتها لمواطن من أهالي قرية كوباكة التابعة لناحية المعبطلي في ريف عفرين، حيث جرى بيعه بمبلغ مالي قدره 900 دولار أمريكي.

وفي خضم الحديث عن الانتهاكات، أقدم مسلح موالي لأنقرة بقطع 93 شجرة زيتون، توزعت على الشكل التالي: 33 في قرية أغجلة في ريف جنديرس، و45 شجرة في ناحية شران جرى قطعها من قبل فصيل “السلطان مراد” تعود ملكيتها لمهجر قسرا إلى مناطق بريف حلب الشمالي، و15 شجرة في قرية ترندة بريف عفرين تعود ملكيتها لمواطن من أهالي القرية.