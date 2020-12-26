الفصائل الموالية لأنقرة تقتلع نحو 750 شجرة زيتون تعود ملكيتها لأهالي عفرين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: في ظل الانتهاكات المتواصلة من قِبل الفصائل الموالية لأنقرة بحق المدنيين في مدينة عفرين والنواحي التابعة لها من عمليات سرقة واعتقالات تعسفية، رصد المرصد السوري، قيام مسلحين من “فرقة الحمزة” باقتلاع نحو 750 شجرة من أشجار الزيتون المثمرة تعود ملكيتها لمواطنين في ناحية معبطلي بريف عفرين شمالي غربي حلب، وذلك لبيع تلك الأشجار كحطب للتدفئة في فصل الشتاء.

ونشر المرصد السوري في 22 ديسمبر/كانون الأول، أن مجموعة عسكرية استولت على منزلين اثنين لمواطنين وحولتهما إلى مقرات عسكرية في حي الأشرفية بمدينة عفرين، كما أقدم مسلحون من فصيل “أحرار الشرقية” بالاستيلاء على منزل لأخوين في مدينة عفرين بعد سرقة محتوياته.