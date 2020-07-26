الفصائل الموالية لأنقرة تقصف مناطق خاضعة لسيطرة قسد وقوات النظام بريف تل تمر

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل السبت – الأحد، قصفاً صاروخياً نفذته الفصائل الموالية لتركيا، مستهدفة أماكن في قرية أم الكيف ومحيط قرية الدردارة الخاضعتين لسيطرة قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية بريف تل تمر الشمالي، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن القوات التركية تواصل أعمال حفر الأنفاق وتُعزيز نقاطها قرب نقاط التماس في ريف تل تمر، حيث استقدمت كتل اسمنتية وحفرت خنادق في قرية الأربعين وليلان وقرية المناجير بريف تل تمر الغربي، وتمتد عمليات الحفر والتدشيم من قرية العريشة وصولا إلى قرية الداودية غرب تل تمر.

الجدير بالذكر أن قرية الداودية تتواجد فيها أكبر قاعدة تركية، تحتوي على دبابات وعشرات الجنود الأتراك، ومجهزة بأسلحة متطورة، وأجهزة تصوير ومراقبة حرارية، إضافة إلى مهبط للطائرات المروحية.