الفصائل الموالية لأنقرة تقصف مناطق سيطرة “قسد” بريف تل أبيض شمالي الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، قصفاً صاروخياً نفذته الفصائل الموالية لتركيا، على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف مدينة تل أبيض الغربي، الواقعة شمال الرقة، دون معلومات عن خسائر بشرية، وكان المرصد السوري وثق في الـ 18 من الشهر الجاري، استشهاد امرأة وإصابة أخرى بجراح، جراء استهدافهما من قبل عناصر القوات التركية المتمركزين على أحد الحواجز الأمنية في قرية الملا التابعة لمنطقة حمام التركمان في ريف تل أبيض، أثناء عودتهما من مدينة الرقة إلى قريتهما.

ورصد المرصد السوري في 10 آب/أغسطس، عملية مداهمة نفذها عناصر فصيل أحرار الشرقية الموالي لتركيا، في قرية “علي باجليه” في ريف تل أبيض الجنوبي، لاعتقال شخص بتهمة التعامل مع “قسد”، بينما رفض أهالي القرية تسليمه وتظاهروا ضدهم.

وحاول عناصر الفصائل تفريق المظاهرة، واطلاق النار بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة شخصين.