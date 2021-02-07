الفصائل الموالية لأنقرة تقصف مناطق في ريف تل تمر شمال شرقي الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفًا صاروخيًا نفذته الفصائل الموالية لأنقرة، استهدف قرية تل مناخ الواقعة بريف تل تمر شمال شرقي الحسكة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري في وقت سابق من اليوم، بأن ضباط روس دخلوا إلى مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف أبو رأسين (زركان) شمالي الحسكة، بهدف عقد اجتماع مع ضباط أتراك، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن الاجتماع سيعقد في قرية علوك الواقعة بريف رأس العين في ريف الحسكة، دون معرفة أسباب وطبيعة الاجتماع المقرر أن ينعقد خلال الساعات القادمة.