الفصائل الموالية لأنقرة تقصف مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية في ريف تل أبيض الغربي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، قصفاً صاروخياً، نفذته فصائل عاملة ضمن “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، على أماكن انتشار قوات سوريا الديمقراطية في قرية كوبرلك غربي تل أبيض في ريف الرقة الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وكان المرصد السوري رصد في الرابع من شهر أيلول الجاري، قصفاً صاروخياً بالأسلحة الثقيلة، نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، مستهدفة مناطق في قريتي عفدكو وكوبرلك في ريف تل أبيض الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

يأتي ذلك بعد هدوء حذر على محاور تل أبيض استمر 10 أيام متتالية.