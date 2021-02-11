الفصائل الموالية لأنقرة تواصل اعتقالها لمواطنة إيزيدية في ريف عفرين شمال غرب حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن “فيلق الشام” الإسلامي، الموالي لتركيا، يواصل اعتقاله لمواطنة إيزيدية” منذ أكثر من شهرين، وذلك من إحدى قُرى ناحية شيراوا في ريف عفرين شمالي غرب حلب، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن المواطنة تبلغ من العمر 45 عامًا، تعرضت لشتى أنواع التعذيب داخل سجون فصيل “فيلق الشام” بحسب ذويها، ولم يعرف سبب الاعتقال حتى اللحظة.

المرصد السوري أشار في الـ 7 فبراير/شباط الجاري، بأن مسلحين من لواء “سمرقند” الموالي لتركيا، نفذوا يوم أمس عملية دهم لبعض المنازل في قرية كفرصفرة بناحية جنديرس في ريف عفرين، واعتقلوا 5 أشخاص لأسباب مجهولة حتى اللحظة.