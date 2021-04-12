الفصائل الموالية لأنقرة تواصل انتهاكاتها الصارخة في عفرين وتعتقل 3 أشخاص من أهالي الباسوطة

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: تتواصل الانتهاكات الصارخة التي تمارسها فصائل “الجيش الوطني” بحق الكُرد والسكان المتواجدين في مدينة عفرين والنواحي التابعة لها من شتى المحافظات السورية، وفي هذا السياق، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اعتقال عناصر من فصيل “فيلق الشام” لـ 3 مواطنين من أهالي منطقة الباسوطة بريف عفرين، خلال الأيام الفائتة، وجرى اقتيادهم إلى مقرات الفصيل في المنطقة، دون معلومات عن أسباب الاعتقال إلى الآن، كما جرى اعتقال شخص رابع معهم وأفرج عنه لاحقاً.

ونشر المرصد السوري قبل أيام، أن “الشرطة العسكرية” الموالية لتركيا، اعتقلت أربعة مواطنين من بلدة بعدينا التابعة لناحية معبطلي في ريف عفرين شمال غربي حلب، على مدار الساعات الفائتة، دون معرفة أسباب ودوافع الاعتقال حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري، في الـ 27 آذار/مارس الفائت، إلى اشتباكات عنيفة شهدتها منطقة الباسوطة بريف عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال غربي حلب، بين فصيل “فرقة الحمزة” من جانب، ومجموعة منشقة عن فرقة الحمزة حديثاً ومنضمة إلى “فيلق الشام”، حيث استقدم الطرفين الأسلحة الثقيلة، ما أدى لمقتل عنصر من فيلق الشام وسقوط أكثر من 10 جرحى في صفوف الطرفين، فيما وصلت تعزيزات عسكرية لـ “لجنة رد الحقوق” لفض الاقتتال القائم.