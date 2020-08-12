الفصائل الموالية لأنقرة تواصل تضييق الخناق على أهالي عفرين عبر حملة اعتقالات تعسفية من ناحية “معبطلي”

تواصل الفصائل المسلحة المدعومة من قِبل تركيا، تضييق الخناق على الأهالي في عموم مناطق عملية “غصن الزيتون” بريف حلب الشمالي الغربي، وسط صمت تركي متواصل حيال الانتهاكات المستمرة، وفي سياق ذلك، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عناصر مسلحة تابعة لفصائل “الجيش الوطني” الموالي لأنقرة اعتقلت خمسة أشخاص من قرية “بريمجة” التابعة لناحية معبطلي في ريف عفرين شمال غرب حلب، بعد مداهمة منازلهم في القرية، واقتادوهم إلى جهة مجهولة، دون توضيح أسباب الاعتقال.

وكان المرصد السوري، قد نشر، في 10 أغسطس الجاري، أن المخابرات التركية، عمدت إلى اعتقال ثلاثة مسنين من قرية “شوديرة” التابعة لناحية “جنديرس” بريف عفرين شمال غرب حلب، واقتادتهم إلى جهة مجهولة دون معرفة الأسباب.