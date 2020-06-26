الفصائل الموالية لتركيا تتسبب في احتراق أكثر من 2000 شجرة زيتون شرق حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أضرارا مادية جراء الحرائق التي افتعلها عناصر الفصائل الموالية لتركيا في ريف مدينة الباب شرق حلب، حيث احترق أكثر من 2000 شجرة زيتون إضافة إلى تضرر واحتراق عشرات الهكتارات من الأراضي الزراعية في قريتي السكرية والكريدية، وامتدت النيران لتصل إلى الأراضي الزراعية في قرى تل تورين وجبلة الحمرة والبويهج، فيما تمكنت فرق الإطفاء في منبج بمساعدة الأهالي من إطفاء الحرائق والسيطرة عليها.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في مطلع حزيران/يونيو، احتراق الأراضي الزراعية في قرية الياشلي، بسبب استهداف العناصر الموالية لتركيا للمحاصيل الزراعية، وامتد الحريق إلى قريتي أم عدسة وأم جلود، حيث احترقت نحو 250 دونما من محصول القمح والشعير، إضافة إلى عدد من منازل المواطنين.