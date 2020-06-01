الفصائل الموالية لتركيا تتسبب في احتراق مئات الدونمات من محصول القمح في ريفي الحسكة ومنبج 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، استمرار الحرائق في شمال شرق سورية، حيث اندلع حريق في قرى بعيرير وحيط السفح والداودية والعزيزة وفتح الله في ريف تل تمر، جراء استهداف الفصائل الموالية لتركيا بطلقات حارقة لمحاصيل القمح.

كما اندلع حريق في تل بيدر، وآخر في تل حميش شرق القامشلي نتيجة احتراق حصادة، ما تسبب في احتراق مساحات تقدر بـ200 دونم من القمح.

على صعيد متصل، أطلقت الفصائل الموالية لتركيا، ظهر اليوم، النار على الأراضي الزراعية في قرية الياشلي، وامتد إلى قريتي أم عدسة وأم جلود، حيث احترقت نحو 250 دونما من محصول القمح والشعير، إضافة إلى عدد من منازل المواطنين.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، أن فصائل “الجيش الوطني” الموالية لتركيا، افتعلت حرائق جديدة في المحاصيل الزراعية في قرى عنيق الهوى والقاسمية والريحانية شمال “تل تمر” في ريف الحسكة، بالإضافة لقيامها بحرق بعض منازل المدنيين، دون تمكن فرق الإطفاء من الوصول إلى المكان بسبب استهدافهم من قناصات الفصائل الموالية لأنقرة.