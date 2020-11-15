الفصائل الموالية لتركيا تتسلل إلى مواقع القوات الكردية في ريف حلب الشمالي وتقتل وتأسر عدد منهم

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: نفذت الفصائل الموالية لتركيا، مساء اليوم، عملية تسلل إلى مواقع القوات الكردية في بلدة كلجبرين بريف حلب الشمالي، وتمكنت من قتل وإصابة عدد من القوات الكردية، بالإضافة إلى أسر عنصرين منهم.

وكانت القوات التركية والفصائل الموالية استهدفا بالمدفعية الثقيلة، مساء اليوم، قرى المالكية ومرعناز وشوارغة وقلعة شوارغة بريف حلب الشمالي، تزامناً مع اشتباكات متقطعة بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا على محاور القتال.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق، استشهاد مواطنة ظهر اليوم الأحد، جراء إصابتها برصاص قناص القوات الكردية بالقرب من قرية مرعناز ضمن ريف حلب الشمالي، حيث كانت المرأة تعمل بقطاف الزيتون ضمن أرض زراعية عند خطوط التماس بين القوات الكردية والفصائل الموالية لأنقرة.