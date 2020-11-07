الفصائل الموالية لتركيا تحفر خنادق وترفع سواتر ترابية قرب خطوط التماس مع “قسد” في ريف الحسكة

أفادت مصادر موثوقة للمرصد السوري، بأن الفصائل الموالية لتركيا تحفر خنادق ضخمة مزدوجة على المحاور الممتدة من محاور ناحية تل تمر وصولاً إلى عالية بريف الحسكة.

ووفقاً للمصادر فإن عمق تلك الخنادق يبلغ نحو 3 أمتار وبعرض 2 متر، إضافة إلى رفع سواتر ترابية على محيطها.

ونشر المرصد السوري اليوم، بأن الفصائل المدعومة من أنقرة، منعت الفلاحين من الاقتراب وحراثة أراضيهم وزراعتها في القُرى الواقعة على خطوط الاشتباك بينها وبين قوات سوريا الديمقراطية في قُرى المحمودية وعنيق الهوى والقاسمية والريحانية قرب منطقة “تل تمر” في ريف الحسكة الشمالي.