الفصائل الموالية لتركيا تختطف شيخ عشيرة عربية في “تل أبيض”

اختطف عناصر الفصائل الموالية لتركيا أحد شيوخ العشائر العربية شغل منصب عضوا بالعلاقات العسكرية لـ”قسد” ووجهاء العشائر في الرقة، وذلك بعد عودته إلى منزله في مناطق “نبع السلام” شمال الرقة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن عناصر الفصائل الموالية لتركيا حاولوا اختطاف شيخ عشيرة الهنادى عقب عودته إلى منزله في تل أبيض قبل أسبوع، بينما دفع لهم رشوة تقدر بنحو 5 مليون ليرة سورية مقابل عدم الاقتراب منه، في حين أقدم عناصر الفصائل، اليوم، على اعتقاله واقتياده إلى مكان مجهول.

يذكر أن الشيخ الشيخ المختطف كان يقيم في مناطق نفوذ “قسد” في عين عيسى والرقة، ويعد من المعارضين لدخول القوات التركية والفصائل الموالية لها إلى مناطق شمال شرق سورية.

وأبلغت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 9 حزيران/يونيو، أن مسحلين من فصيل “الجبهة الشامية” الموالي لتركيا، داهموا قريتي عين العروس والبديع في ريف “تل أبيض” شمالي الرقة، حيث اعتقلت القوات المداهمة نحو 35 شخصا من أبناء القريتين، بتهم عدة منها “التعامل مع قسد ونقل معلومات لهم”، وجرى اقتياد المعتقلين إلى جهة مجهولة.