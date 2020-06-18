الفصائل الموالية لتركيا تداهم قرية آشورية وتنهبها بالقرب من الخط الفاصل مع مناطق “نبع السلام”

داهمت الفصائل الموالية لتركيا، ظهر اليوم، قرية الدبس الواقعة بالقرب من طريق “M4” غرب بلدة تل تمر في ريف الحسكة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن أكثر من 10 سيارات تقل مسلحين من عناصر الفصائل الموالية لتركيا اقتحموا القرية ونهبوا من منازل المدنيين، وانصرفوا منها في أقل من ساعة.

يذكر أن قرية “الدبس” تقع على الخط الفاصل بين مناطق نفوذ “قسد” ونفوذ الفصائل الموالية لتركيا، وهي خالية من المظاهر المسلحة، ويسكنها عائلات آشورية نزح قسم كبير منهم.

وكان العشرات من أهالي قرى رأس العين خرجوا، في 15 حزيران/يونيو، في مظاهرة ضد ممارسات الفصائل الموالية لتركيا، في كل من باب الخير وجان تمر وأم عشبة في ريف رأس العين الشرقي الواقعة ضمن مناطق “نبع السلام”.

وتتمثل تلك الممارسات في الإعتداء على المواطنين وسرقة المحاصيل الزراعية “الزكاة” وحرقها، حيث أطلق عناصر الفصائل النار على تجمعات المتظاهرين لتفريقهم ما تسبب في إصابة اثنين بجروح متفاوتة.