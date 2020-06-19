الفصائل الموالية لتركيا تستحوذ على محصول القمح وتنهب قرى شرق رأس العين ضمن مناطق “نبع السلام”

أفادت مصادر المرصد السوري في مناطق “نبع السلام” في ريف رأس العين، بأن الفصائل الموالية لتركيا، حصدت واستحوذت على المحاصيل الزراعية للأهالي في قرية نداس في ريف رأس العين الشرقي، حيث يعمل الفصيل على حصد وبيع المحصول وأخذ حصة “الزكاة” دون الرجوع لأصحابه وإعلامهم بسعر البيع وكمية المحصول الذي أنتجته أرضهم، بينما يسلم الفصيل في نهاية الحصاد مبلغا من المال ثمنا لمحصوله لا يساوي قيمته السوقية.

على صعيد متصل، سرق عناصر الفصائل الموالية لتركيا على أبواب وشبابيك المنازل والكبلات الكهربائية من قريتي نداس وعطية.

ويدفع الأهالي أسبوعيا مبلغا من المال لاسترضاء عناصر الفصائل، وتجنب شر أفعالهم.

يذكر أن قرى ريف رأس العين الشرقي هجرها معظم شبابها.

وكانت الفصائل الموالية لتركيا داهمت، أمس، قرية الدبس الآشوية الواقعة بالقرب من طريق “M4” غرب بلدة تل تمر في ريف الحسكة، وتهبوا منازل المواطنين هناك.