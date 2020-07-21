الفصائل الموالية لتركيا تستغل الأملاك العامة وتنشئ أبنية سكنية ومحال تجارية في مناطق حيوية بمدينة عفرين

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن فصيلي السلطان مراد ولواء الشمال ينشؤون أبنية ومحال تجارية في محيط الملعب في مدينة عفرين لتأجيرها لصالحهم وتملكها لاحقا، حيث تواصل تلك الفصائل أعمال الحفر والإنشاءات لاستغلال تلك الأماكن الحيوية في المنطقة التي تعود ملكيتها للعامة.

وكانت مصادر أبلغت المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن “فرقة الحمزات”، لا تزال تماطل في مفاوضاتها مع وجهاء من دمشق وريفها، بما يخص متابعة قضية مقتل شاب مُهجر من الغوطة الشرقية، على يد عناصر من الفرقة قبل نحو شهرين، حيث لم تقم فرقة الحمزة حتى اللحظة بدفع الفدية المالية المترتبة عليهم لذوي الشاب.

كما أن الفرقة لم تلتزم ببنود الاتفاق الذي ينص أحد بنوده على اعتقال قتلة الشاب.