الفصائل الموالية لتركيا تستهدف المواطنين أثناء تفقدهم منازلهم القريبة من نقاط التماس في ريف تل أبيض

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الفصائل الموالية لتركيا استهدفت المواطنين الزائرين لقراهم الواقعة ضمن مناطق نفوذ “قسد” على خطوط التماس مع مناطق تلك الفصائل الموالية لتركيا، حيث أصيب مواطن جراء استهداف تلك الفصائل قرية كور حسن في ريف تل أبيض الغربي، أثناء زيارة منزله في اليوم الأول من عيد الفطر.

وكان المرصد السوري رصد في 22 أيار/مايو، قصفا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها بالأسلحة الثقيلة، استهدف قرية عريضة في ريف تل أبيض الغربي شمال محافظة الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.