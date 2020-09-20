الفصائل الموالية لتركيا تستهدف ريف مدينة منبج وتصيب مواطنة بجراح

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدفت فصائل “الجيش الوطني” المدعومة من تركيا بالرشاشات الثقيلة قرية عون الدادات الواقعة في الريف الشمالي الشرقي لمدينة منبج، في ريف حلب، ما أسفر عن جرح مواطنة بشظايا الرصاص المتفجر.

ونشر المرصد السوري في 17 سبتمبر، شهدت محاور ضمن ريف حلب الشمالي، تجدد القصف والاستهدافات المتبادلة بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، بين الفصائل الموالية لتركيا، والقوات الكردية، حيث قصفت الأخيرة مواقع للأول في محيط مرعناز وكفرخاشر، في حين جددت الفصائل الموالية لأنقرة قصفها على مواقع القوات الكردية في محيط مطار منغ ومرعناز وعلقمية شمالي حلب، ولا معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.