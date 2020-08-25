الفصائل الموالية لتركيا تسرق الممتلكات العامة والخاصة في قرية ضمن مناطق “نبع السلام” 

تواصل الفصائل الموالية لتركيا سرقتها لأملاك المواطنين في مناطق “نبع السلام”، وسط صمت القوات التركية.

وفي سياق ذلك، أفادت مصادر المرصد السوري بأن عناصر الفصائل سرقوا الممتلكات العامة والخاصة في قرية مريكس في ريف الحسكة، مثل الكابلات الكهربائية وخلعوا الأبواب والشبابيك وخزانات المياه، تزامنا مع وصول عناصر جديدة إلى القرية، ومغادرة قسم من العناصر القديمة.

وكان أهالي قرية دبس الواقعة ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف تل تمر الغربي، اعترضوا مجموعة لصوص من عناصر الشرطة العسكرية وعناصر الفصائل الموالية لتركيا، أثناء محاولتهم سرقة ممتلكات الأهالي في القرية، في 18 آب/أغسطس، حيث استقدمت الشرطة العسكرية والفصائل الموالية لتركيا تعزيزات إلى القرية، واعتقلوا عددا من الأهالي بسبب مقاومتهم.

وكانت المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 14 آب/أغسطس، أن الفصائل الموالية لتركيا سرقت كابلات الشبكات الكهربائية في مناطق “نبع السلام”، لإعادة تدويرها وصهرها سبائك من الألمنيوم والنحاس، وبيعها في تركيا.