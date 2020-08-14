الفصائل الموالية لتركيا تسرق كابلات الشبكات الكهربائية في مناطق “نبع السلام” وتصهرها لبيعها في تركيا

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الفصائل الموالية لتركيا سرقت كابلات الشبكات الكهربائية في مناطق “نبع السلام”، لإعادة تدويرها وصهرها سبائك من الألمنيوم والنحاس، وبيعها في تركيا.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن مجموعة من أحرار الشرقية منعت فرقة “السلطان مراد”، في 11 آب/ أغسطس، من دخول شاحنات محملة بالسبائك إلى تركيا، بسبب خلاف ما بين تلك الفصائل على تلك المسروقات.

وأشار المرصد السوري في 11 آب/أغسطس، أن قرى ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف الحسكة شهدت اقتتالا داخليا بين مكونات الفصائل الموالية لتركيا، بسبب خلافها على توزيع المسروقات التي سرقوها من منازل وممتلكات المواطنين في مناطق رأس العين وتل تمر.

وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن قرى شلاح وذيابية ريحانية شهدت اقتتالا بين عناصر السلطان مراد من جهة وأحرار الشرقية من جهة أخرى، بعد بيع الأولى حصة الثانية من المسروقات.

وكانت الفصائل الموالية لتركيا افتتحت ورشا لإعادة تدوير البلاستيك وتصنيع الأنابيب الزراعية، نظرا لتوفر الخامات اللازمة لهذه الصناعات، وسرقت كميات كبيرة من أنابيب الري من المشاريع الزراعية في ريف رأس العين (سري كانييه) وتل تمر وأبو راسين.