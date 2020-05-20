الفصائل الموالية لتركيا تسرق 300 رأس أغنام في ريف تل تمر وتعيد نحو نصفها بفدية مالية كبيرة

داهمت مجموعة مقاتلين من الفصائل الموالية لتركيا، أمس، قرية أم الخير بريف تل تمر الغربي الخاضعة لسيطرة قوات النظام، واستولت على 300 رأس من الأغنام، تزامنا مع ترهيب المواطنين وإطلاق النار في الهواء، وتوجه السارقون بعد ذلك إلى قرية ليلان الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا، في حين لحق بهم أهالي القرية وطالبوهم بأغنامهم، وبعد إصرار الأهالي أعادوا إليهم 130 رأسا دفع الأهالي فدية قدرها 5 مليون ليرة سورية، دون تحرك يذكر من قوات النظام التي تسيطر على القرية ضد هجوم تلك الفصائل.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 22 فبراير/شباط الفائت، اختطاف الفصائل الموالية لتركيا 5 مواطنين بينهم امرأتان أثناء رعي أغنامهما في قرية أم الكيف بريف تل تمر. وأفادت مصادر موثوقة لـ”المرصد السوري” إن تلك الفصائل سرقت نحو 150 رأسا من الأغنام، فيما أفرجت تلك الفصائل عن الشبان الثلاثة بينما ما تزال تحتجز النساء.