الفصائل الموالية لتركيا تشن حملة اعتقالات شمال حلب وتعتقل 10 أشخاص مطلوبين لها

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، حملة أمنية قامت بها الشرطة العسكرية بالتعاون مع شعبة مخابرات إعزاز في ريف حلب الشمالي، اعتقل خلالها 10 أشخاص يعتقد أنهم من المهربين.

وقالت مصادر أهلية أنهم من تنظيم “الدولة الإسلامية” كانوا ينشطون في مدينة إعزاز وريفها.

كما ضبطت شعبة المخابرات كميات من العبوات الناسفة كانت معدة للتفجير.

ويتواصل الانفلات الأمني في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا، حيث اغتال مسلحون مجهولون، اليوم، شرطيا يعمل في مركز مدينة إعزاز الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي، وذلك على الطريق الواصل بين قريتي الشيخ ريح والفيروزية في ناحية صوران.

وكان أهالي في مدينة إعزاز الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا عثروا، في 27 آب الفائت، على جثة رجل مقتول بطلق ناري، ملقى قرب مسجد الجندي في المدينة في ظروف مجهولة.