الفصائل الموالية لتركيا تضرم النيران في منازل المدنيين في ريف رأس العين بعد سرقة محتوياتها 

أضرم عناصر من الفصائل الموالية لتركيا النيران في منازل المواطنين المهجرين في قريتي تل محمد وعنيق الهوى شرق مدينة رأس العين في ريف الحسكة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الفصائل الموالية لتركيا سرقوا محتويات المنازل وحرقوها، بعد أن وجهوا لأصحابها تهمة الإنتماء لـ”قسد”.

ورصد المرصد السوري في 3 تموز/يوليو، مقتل 4 من الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في اشتباكات وسط الأحياء السكنية في مدينة رأس العين، بين فصيلي الحمزات والسلطان مراد،

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن خلافا جرى على أحقية منزل لأحد المهجرين من المدينة.

ورصد المرصد السوري في 2 حزيران المنصرم، اشتباكات بالأسلحة جرت بين الفصائل الموالية لتركيا، إثر خلاف على أحقية الاستيلاء على منتزه “مشوار” في رأس العين، حيث تطور الخلاف إلى اشتباكات بين عناصر من لواء درع الحسكة من جهة، ومجموعة من فرقة السلطان مراد من جهة أخرى