الفصائل الموالية لتركيا تطلق سراح سيدة وتبقي على 10 نساء عفرينيات كن محتجزات لدى فرقة الحمزة في عفرين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن الفصائل الموالية لتركيا أفرجت عن سيدة كانت من بين السجينات العفرينيات الـ11 اللواتي ظهرن في الشريط المصور أثناء تحريرهن من سجون فرقة الحمزة في منطقة عفرين، وتحويلهن إلى سجون الشرطة الموالية لتركيا.

وقالت مصادر المرصد السوري بأن من المفترض إطلاق سراح بقية النسوة المحتجزات خلال الأيام القادمة.

وأفادت مصادر المرصد السوري، في 29 أيار/مايو الفائت، بأن مسلحي ريف دمشق حرروا معتقلين بينهم نساء عفرينيات كن محتجزات لدى فرقة الحمزة من مقرهم بعد طرد مسلحي الفرقة.

وحصل المرصد السوري على شريط مصور يوثق لحظة تحرير عدد من النساء من سجون الفصائل الموالية لتركيا في عفرين.

وطالب أهالي دمشق وريفها في الشمال السوري توضيحا بخصوص وجود نساء عاريات في معتقلات فرقة الحمزة، في بيان اصدروه، حيث أكدوا وجود عشرات النساء داخل السجن.

كما طالبوا قيادة “الجيش الوطني” والأتراك إزالة كافة مقرات فرقة الحمزة من مدينة عفرين، وتسليم جميع المتورطين ومحاسبتهم أصولا.