الفصائل الموالية لتركيا تعتقل المزيد من أبناء عفرين وتطلق سراح آخرين مقابل فدية مالية 

محافظة حلب: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بإقدام الشرطة العسكرية في مدينة عفرين بمداهمة عدة منازل في حي الأشرفية، يوم أمس الثلاثاء، واعتقلوا أربعة مواطنين بينهم امرأتان من أبناء ناحية جنديرس، دون معرفة التهم الموجهة إليهم.

كما أقدم فصيل ” أسود الشام” التابع لفصيل فيلق الشام المسيطرين على قرية ميدان أكبس في ناحية راجو، بـ23 آب الجاري على اعتقال أربعة مواطنين بينهم قصر، حيث وجهت للبالغين تهمة الخروج في نوبات حراسة إبان سيطرة “الإدارة الذاتية” السابقة على القرية، فيما تم أتهام القصر بتصوير مقاطع مصورة وإرسالها إلى أقربائهم، وتعد تصوير المقاطع المصورة جريمة في نظر الفصائل الموالية لتركيا.

وفي قرية هكجة التابعة لناحية جنديرس في عفرين، أقدمت دورية تابعة للشرطة العسكرية على اعتقال أربعة شبان من أهالي القرية في 18 آب الجاري، دون معرفة التهمة الموجهة إليهم، ليتم الإفراج عنهم بعد دفعهم فدية مالية بلغت ما يقارب 3 آلاف إلى 5 آلاف ليرة تركية.

وتعمل الفصائل الموالية لتركية على اعتقال المواطنين في عفرين واتهامهم بالتواصل مع “الإدارة الذاتية” السابقة، بهدف تحصيل فدية مالية.