الفصائل الموالية لتركيا تعتقل عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” في عملية أمنية لها بمدينة إعزاز

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: اعتقلت الفصائل الموالية لتركيا أشخاص بتهمة الانتماء لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، في عملية أمنية نفذتها في مدينة إعزاز اليوم.

وشهدت مدينة إعزاز، مساء اليوم، استنفاراً عسكرياً للفصائل الموالية لتركيا، وإنشاء حواجز بمداخلها والانتشار على طريق إعزاز-عفرين، تزامناً مع العملية الأمنية.

وتمكنت الفصائل الموالية لتركيا، في وقت سابق، من اعتقال عدد من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” في مدينتي الباب وإعزاز بريف حلب.

وكان المرصد السوري رصد في أيار/مايو من العام الجاري، قصف من طائرة مسيرة تابعة لـ”التحالف الدولي” لسيارة على طريق الشيخ إسكان في ريف جنديرس شمال غرب حلب، مما أسفر عن مقتل قيادي سابق في تنظيم “الدولة الإسلامية”، والذي كان يتواجد باستمرار بين مناطق إدلب وناحية جنديرس بريف عفرين.