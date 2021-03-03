الفصائل الموالية لتركيا تعتقل مواطنين ضمن مسلسل الانتهاكات اليومية بحق المواطنين الكُرد في عفرين شمال غرب حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بقيام الفصائل الموالية لأنقرة، باعتقال مواطنين اثنين من أبناء قرية كمروك التابعة لناحية معبطلي في ريف عفرين شمال غربي حلب، وذلك أثناء ذهابهما إلى مركز مدينة عفرين، دون معرفة أسباب ودوافع الاعتقال، ويأتي ذلك ضمن مسلسل الانتهاكات اليومية التي تُمارس بحق المواطنين الكُرد من أبناء عفرين.

المرصد السوري نشر في 25 فبراير/شباط المنصرم، أنه على خلفية التفجير الذي وقع في منزل وراح ضحيته شاب وفتاة أثناء قيامهما بصنع عبوات ناسفة في بلدة الباسوطة التابعة لناحية “شيراوا” قرب مدينة عفرين، حيث أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الفصائل الموالية لأنقرة، نفذت حملة ودهم واعتقال في الباسوطة، واعتقلت أكثر من 25 مواطنًا بعد مداهمة منازلهم، من بينهم مسنين، بعضهم من أقرباء الضحايا اللذين وقع التفجير داخل منزلهما، أمس الأول، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن الفصائل الموالية لتركيا، عمدت أيضا إلى مداهمة عشرات المنازل بهدف تفتيشها، تزامنًا مع التشديد الأمني الكبير الذي تشهده بلدة الباسوطة، والذي تمثل بتعزيز الحواجز الأمنية للفصائل والشرطة، والتدقيق على حركة الدخول والخروج من وإلى البلدة.