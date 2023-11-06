الفصائل الموالية لتركيا تعتقل مواطنين بشكل تعسفي وتفرج عن آخر مقابل فدى مالية في عفرين

محافظة حلب: اعتقل عناصر حاجز للشرطة العسكرية عند مدخل مدينة عفرين، شابا من أهالي بلدة الكرامة بريف إدلب، أثناء توجهه إلى مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، دون معرفة التهم الموجهة إليه.

على صعيد متصل، أطلقت الشرطة العسكرية سراح مواطن من أهالي ناحية شران بريف عفرين، مقابل فدية مالية قدرها 2000 دولار أمريكي، حيث كان قد اعتقل في وقت سابق في مدينة عفرين بتهمة العمل مع “الإدارة الذاتية” السابقة.

وفي قرية كمروك بناحية معبطلي، اعتدى عناصر حاجز يتبعون لفصيل صقور الشمال، بتاريخ 4 تشرين الثاني، بالضرب المبرح على مواطن من أهالي بعدنلي، لرفضه دفع إتاوات تحت مسمى دعم غزة ، وهي “أكياس زيتون”، ما أدى إلى إصابته برضوض في مختلف أنحاء جسده، نقل على إثرها إلى مشافي عفرين لتلقي العلاج.

وأشار المرصد السوري أمس، إلى أن عنصر من فصيل “السلطان مراد” باع محلا تجاريا في حي الأشرفية بمدينة عفرين لمسلح ينحدر الغوطة الشرقية، بمبلغ مالي قدره 1400 دولار أمريكي، حيث تعود ملكيته لمواطن من سكان الأصليين في قرية شيخورزيه التابعة لناحية بلبل في عفرين.

كما جرى بيع منزل في الحي ذاته من قبل عنصر يتبع لفصيل “أحرار الشام بمبلغ مالي قدر قدره 1000 دولار أمريكي، تعود ملكيته لمواطن من قرية براد التابعة لناحية شيراوا في عفرين.