الفصائل الموالية لتركيا تعتقل مواطنين وتبتز ذويهم في مناطق “نبع السلام”

تمتلئ سجون الفصائل الموالية لتركية بالمعتقلين من كافة المناطق بتهم مختلفة حيث يقبع المئات بتهم وحجج مختلفة أبرزها التعامل مع “الإدارة الذاتية” سابقاً، أو قوات سوريا الديمقراطية بالإضافة إلى التهريب والإتجار بالأسلحة والتجسس.

وتكثر عمليات الاعتقال ضمن مناطق “نبع السلام” للأشخاص الذين يقصدون الحدود السورية – التركية عبر مهربي بشر من مسلحي الفصائل ليتم بعدها محاكمتهم بتلفيق تهم باطلة ويطالبون ذويهم بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهم، فضلاً عن حالات التعذيب والضرب التي يتعرضون لها، حيث يمكث العديد منهم لسنوات دون أن يتم محكامتهم أو إطلاق سراحهم.

في هذا السياق يقول المواطن (س.م) وهو من أهالي مدينة القامشلي، “لقد كان ولده عضوا في قوى الأمن الداخلي “الأسايش” وأراد أن يهاجر إلى أوروبا عبر تركيا من طريق رأس العين، لكن تم إلقاء القبض عليه وبعد ضربه وتعذيبه اعترف إنه كان ضمن قوات “الأسايش” ليتم سجنه مدة سنتين في سجون الفصائل”.

بينما تقول السيدة (أدم) وهي من سكان مدينة الحسكة، ” لقد تم القبض علينا في منطقة “نبع السلام” من قبل مسلحين لم نعلم لأي فصيل يتبع، واحتجزونا في مكان رائحته كريهة جداً، ومن ثم طلبوا مني أن أتواصل مع أهلي لإرسال مبلغ قدره 5000 آلاف دولار أمريكي مقابل أن يعيدوني إلى مناطق سيطرة “قسد” “.

وأشار نشطاء المرصد إلى إن فصائل “السلطان مراد” و”أحرار الشرقية” و”الملك شاه” لديهم سجون خاصة بهم تدر الأموال عليهم.

كما يعاقب كل شخص من الفصيل يعمل بشكل فردي دون تنسيق مع قائد الفصيل، حيث تصل عقوبته إلى سنتين ويتم اعتقالهم من قبل الشرطة العسكرية وزجهم في سجونها السيئة السيط.

ووفقاً للمعلومات فإن مسلحي الفصائل لهم سطوة وتسلط على على رقاب الأهالي وصلاحيات إصدار أحكام تتناسب مع مصالحهم، دون حسيب أو رقيب.

ومنذ سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها على مدينة رأس العين شمال الحسكة عام 2019 لايزال مصير المئات من الأشخاص مجهولاً سجنوا أو أختفوا أغلبهم بتهمة التعامل أو الإنتماء “لقسد”.