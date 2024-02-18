الفصائل الموالية لتركيا تعتقل مواطنين عفرينيين وتفرج عن آخرين مقابل فدى مالية

محافظة حلب: اختطف عناصر فصيل أحرار الشرقية مواطنا من أهالي ناحية جنديرس بريف عفرين شمال غربي حلب، بعد عودته إلى قريته قادماً من محافظة حلب، واتهم بالتعامل مع الإدارة الذاتية السابقة، وذلك بغية تحصيل فدية مالية منه.

كما اعتقل عناصر دورية يتبعون للأمن السياسي خلال الأيام القليلة الفائتة مواطنا من قرية خلنيرة بريف عفرين بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة وذلك بغية تحصيل فدية مالية منه، بعد عودته إلى مسقط رأسه قادماً من محافظة حلب.

على صعيد متصل، أطلقت الشرطة العسكرية سراح 3 مواطنين من محافظة إدلب، كانوا قد اعتقلوا على فترات بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة وقوات سوريا الديمقراطية بعد دفعهم فدية مالية تتراوح قيمتها ما بين 1000 إلى 1500 دولار أمريكي عن كل شخص.