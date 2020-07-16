الفصائل الموالية لتركيا تغلق معابرها أمام الحركة المدنية مع إدلب.. وارتفاع عدد مصابي “كورونا” في حلب وإدلب إلى 12

قررت إدارة معبري “الغزاوية” و”دير بلوط” إغلاق أبوابهما أمام المواطنين باستثناء العسكريين، بدأ من صباح يوم غد الجمعة 17 تموز/يوليو، وحتى إشعار آخر، بسبب الإجراءات الوقائية لانتشار فيروس “كورونا”.

وجاء القرار صادرا من فصيل فيلق الشام الذي يسيطر على تلك المعابر مع القوات التركية من جهة مناطق الفصائل الموالية لتركيا.

على صعيد متصل، سجلت الفرق الطبية المختصة حالة جديدة مصابة بفيروس “كورونا”، ورصد المرصد السوري أمس، 6 إصابات خلال الـ48 ساعة الفائتة.

بذلك، يرتفع عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى الآن إلى 12 بينهم 6 من الكوادر الطبية بينهم 3 أطباء.