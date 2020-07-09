الفصائل الموالية لتركيا تقتل مواطنا وتسلبه أمواله في مناطق “نبع السلام”

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عناصر الفصائل الموالية لتركيا قطعوا الطريق على مواطن من أهالي قرية الكنطري في ريف تل أبيض شمال الرقة، قبل أيام، وسلبوه أموال كانت بحوزته تقدر بـ4 ملايين ليرة سورية، ثم أطلقوا النار عليه، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة توفي إثرها بعد ساعات.

وكانت الفصائل الموالية لتركيا، أمس، أضرمت النيران في منازل المواطنين المهجرين في قريتي تل محمد وعنيق الهوى شرق مدينة رأس العين في ريف الحسكة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الفصائل الموالية لتركيا سرقوا محتويات المنازل وحرقوها، بعد أن وجهوا لأصحابها تهمة الإنتماء لـ”قسد”.

ورصد المرصد السوري في 3 تموز/يوليو، مقتل 4 من الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في اشتباكات وسط الأحياء السكنية في مدينة رأس العين، بين فصيلي الحمزات والسلطان مراد.