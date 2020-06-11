الفصائل الموالية لتركيا تقصف تجمعات قوات النظام ومجلس منبج العسكري شرق حلب

استهدفت الفصائل الموالية لتركيا بالاسلحة الثقيلة، تجمعات مجلس منبج العسكري وقوات النظام، في قرية التوخار شمال شرق منبج.

وفي سياق ذلك، قصفت قوات مجلس منبج العسكري التابع لـ”قسد” مواقع سيطرة تلك الفصائل، ردا على تجاوزاتهم، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري رصد مطلع الشهر الجاري، اشتباكات متقطعة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، ومجلس منبج العسكري التابع لـ”قسد” من جهة أخرى، على محاور قريتي الياشلي وأم عدسة شمال غرب مدينة منبج.