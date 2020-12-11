الفصائل الموالية لتركيا تقصف عدة مواقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً مدفعياً نفذته الفصائل الموالية لتركيا على قريتي مرعناز و عقلمية التابعتين لناحية شرا بريف عفرين ضمن مناطق انتشار الوحدات الكردية شمالي حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت القوات التركية والفصائل الموالية لها استهدفتا بالقذائف المدفعية، في 9 ديسمبر/كانون الأول، منطقتي تل مضيق وسد الشهباء ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 4 ديسمبر/كانون الأول، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محور مرعناز بريف حلب الشمالي.