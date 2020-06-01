الفصائل الموالية لتركيا تقصف مناطق تواجد قوات النظام و”قسد” في ريف “عين عيسى”

قصفت الفصائل الموالية لتركيا المتمركزة في قرية عين التينة، اليوم، قرية جهبل الواقعة شرق بلدة عين عيسى بـ6 قذائف مدفعية، حيث تنتشر قوات النظام و”قسد”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري رصد، صباح اليوم، قصفا متبادلا بين الفصائل الموالية لتركيا من طرف، وقوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام من طرف آخر، حيث قصفت الأولى قرية كوبرلك غرب تل أبيض، بينما ردت الثانية بقصف مماثل.

وكان المرصد السوري رصد، في 31 أيار الفائت، قصفا صاروخيا مكثفاً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، على مناطق في قرى خاضعة لسيطرة قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية بريف مدينة عين عيسى الغربي شمالي الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.