الفصائل الموالية لتركيا تقصف مواقع القوات الكردية في ريف حلب الشمالي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدفت الفصائل الموالية لتركيا بقذائف المدفعية الثقيلة والهاون، مواقع القوات الكردية على محور كفر خاشر جنوب مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

ويأتي ذلك بعد ساعات من اشتباكات عنيفة بين القوات الكردية من جهة والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، تركزت على عدة محاور في الريف الحلبي، حيث استمرت عمليات الاستهدافات والقصف الصاروخي المتبادل بالإضافة للاشتباكات بين الطرفين على محاور كفرخاشر وكفركلبين، وسط معلومات عن قتلى وجرحى في صفوف الجانبين.

ورصد المرصد السوري، أمس، اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى، على محاور كفرخاشر وكفركلبين ومرعناز جنوبي إعزاز في ريف حلب الشمالي.