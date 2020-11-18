الفصائل الموالية لتركيا تقصف مواقع وتجمعات قوات النظام في ريف الحسكة

قصفت الفصائل الموالية لتركيا المتمركزة في مزرعة حمدوش غرب ناحية أبو راسين (زركان) بريف الحسكة، نقاط ومواقع قوات النظام في تل أبو راسين وربيعات وتل محمد، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري قد وثّق مقتل 7 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، إثر عملية تسلل نفذتها وحدات خاصة في قوات سوريا الديمقراطية بمنطقة تل شعير في ريف أبو راسين ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف محافظة الحسكة، في حين انسحبت “قسد” بعد أن فجرت موقعاً عسكرياً للفصائل الموالية لتركيا هناك.

وفي سياق ذلك، قصفت قوات الفصائل الموالية لتركيا قريتي عنيق الهوى ومحمد شيخو ومناطق مجاورة قرب خطوط التماس، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية ونزوح الأهالي إلى مناطق مجاورة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.