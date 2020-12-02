الفصائل الموالية لتركيا تقصف 4 قرى خاضعة لنفوذ مجلس منبج العسكري شرقي حلب

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت الفصائل الموالية لتركيا بالقذائف المدفعية قرى الياشلي والصياد وعريمة والجاموسية، الخاضعة لنفوذ مجلس منبج العسكري بريف حلب الشرقي، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، قبل ساعات، استمرار القصف الصاروخي المكثف من قبل القوات التركية والفصائل التابعة لها، على مناطق اليلانلي وأم عدسة وجبلة الصيادة، ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة قوات مجلس منبج العسكري بريف حلب الشمالي الشرقي، حيث سقطت أكثر من 50 قذيفة صاروخية ومدفعية خلال مساء أمس واستمرت إلى بعد منتصف الليل، ما أدى لأضرار مادية.